Meteo, le previsioni in Umbria: arrivano i temporali, temperature giù

Aggiornamento via Facebook di Umbria Meteo, ecco le previsioni per i prossimi giorni. Come spiega il sito specializzato in Umbria "giornate ancora calde e umide fino a martedì primo ottobre con nebbie e banchi di nubi basse al mattino ed addensamenti pomeridiani che potranno produrre anche qualche isolato piovasco a ridosso dei rilievi montuosi".

Poi il break temporalesco: "Confermata anche la veloce ma significativa rinfrescata a metà settimana con massimi effetti in termini di precipitazioni dal pomeriggio di mercoledì 2 ottobre mentre termicamente tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Le precipitazioni non sembrano essere abbondanti, per lo più sparse, al massimo qualche locale temporale che potrà in qualche caso aumentare il bilancio pluviometrico finale".

E ancora: "Il fronte freddo scenderà più orientale quindi le Alpi proteggeranno gran parte d'Italia. Ciò è dovuto a quella variabile abbastanza "imprevedibile" che è l'uragano Lorenzo che sta seguendo una traiettoria più orientale, la più orientale mai osservata per un uragano di tale potenza (in queste ore è arrivato addirittura a categoria 5, la più alta, con alto rischio per le isole Azzorre), questo sta determinando lo spostamento ad oriente di tutte le figure bariche dall'oceano Nord Atlantico centro orientale fino ai Balcani".