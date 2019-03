Meteo, colpo di coda dell'inverno: crollo delle temperature, prevista neve

Crollo delle temperature e neve sull'Appennino. Colpo di coda dell'inverno. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria sereno o poche nubi per gran parte della mattinata con venti deboli sud occidentali, nel prossimo pomeriggio nuvolosità in lieve aumento da nord. Nella serata odierna (lunedì 25 marzo) poi nuvolosità in più deciso aumento a partire dal nord della regione dove già da prima della mezzanotte assisteremo alle prime precipitazioni, generalmente sotto forma di piovasco o breve rovescio ad ovest dell’Appennino, più frequenti in Appennino, specie sui versanti adriatici, accompagnate da venti da nord in intensificazione ed un calo termico che porterà la quota neve rapidamente sotto i 1000 metri".



E ancora: "Durante la prossima notte cielo molto nuvoloso o coperto su tutta l’Umbria con precipitazioni frequenti in Appennino, nevose fin sui 600/800 metri di quota, sui settori centro occidentali della regione ancora solo qualche locali piovasco o breve rovescio, non si esclude possa risultare anche temporalesco tra basso Trasimeno, orvietano ed amerino".



E martedì? "Per gran parte della mattinata di domani martedì 26 marzo situazione pressoché stazionaria, poi dalla tarda mattinata inizierà un lento miglioramento atmosferico a partire dal nord dell’Umbria. Attenzione alle forti raffiche di tramontana. Entro la serata comunque, le precipitazioni cesseranno praticamente ovunque ed assisteremo anche ai primi ampi rasserenamenti a partire dal nord della regione, in avanzamento verso sud".



La giornata di mercoledì "sarà caratterizzata in gran parte da cielo poco nuvoloso o nuvoloso sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino, ampi rasserenamenti della serata ad iniziare dall’Umbria occidentale. Temperature in lieve aumento, venti in lenta attenuazione. Giovedì 28 marzo sereno o poco nuvoloso con tramontana in ulteriore calo e temperature in aumento".