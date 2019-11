Meteo, prima neve in montagna e temporali: le previsioni

Prima neve sulle montagne, temporali e calo delle temperature. Secondo l'ultimo aggiornamento di Umbria Meteo "oggi (mercoledì 6 novembre) molte nubi e piogge sparse sull'Umbria, spesso a carattere di rovescio, anche temporalesco, inoltre inizia ad affluire aria più fresca, con fiocchi di neve fin sui 1500 metri di quota sull'Appennino settentrionale".

E ancora: "Attualmente temperature comprese tra gli 11°C ed i 16°C, il calo comunque si farà sentire soprattutto tra il pomeriggio odierno e domattina con temperature che torneranno su valori in linea con le medie del periodo in attesa di un ulteriore calo nel fine settimana. Per quanto riguarda il sole, domani giovedì 7 novembre lo rivedremo poi probabilmente dovremo attendere fino a domenica 10 novembre".