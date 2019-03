Meteo, le previsioni in Umbria: "Temperature giù anche di 13 gradi, tornerà la neve in Appennino"

Cambia tutto. Ecco le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Oggi, domenica 24, probabilmente risulterà come la giornata più calda del mese di marzo con temperature massime in Umbria comprese in gran parte tra i 20°C ed i 25°C, venti generalmente deboli occidentali".



Poi il cambio radicale: "Entro le prossime 48/60 ore però temperature in calo anche di 13 gradi rispetto ad oggi con la giornata di martedì 26 marzo caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto in tutta l'Umbria e precipitazioni, scarse sui settori centro occidentali della regione, frequenti in Appennino dove potranno assumere caratter nevoso fin sui 500/700 metri di quota".

E ancora: "Migliora in serata con sole che tornerà nella giornata di mercoledì 27 marzo. Dagli ultimi dati sembra che fino a giovedì 28 marzo il rischio gelate sia molto basso grazie al persistere della tramontana anche durante le ore notturne, da venerdì 29 marzo la tramontana inizierà a calare in maniera più consistente, vedremo quindi se le temperature riusciranno a risalire in maniera sufficiente ad evitare rovinose gelate nei fondovalle dell'Umbria centro occidentale".