Meteo, le previsioni in Umbria: sprazzo d'estate, poi di nuovo temporali

Uno sprazzo d'estate, poi di nuovo temporali. Ecco le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria sole con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino a lunedì 4 giugno, al massimo assisteremo al temporaneo transito di qualche velatura e qualche addensamento pomeridiano in appennino ma scarso rischio precipitazioni. Temperature in aumento con massime anche superiori ai 30 gradi, ventilazione scarsa prevalentemente occidentale".



E ancora: "Le nubi sull’Italia probabilmente torneranno da martedì 5 giugno a partire dalle regioni alpine a causa del nuovo avvicinamento all’Italia, da ovest, della circolazione depressionaria presente ora tra oceano Nord Atlantico orientale e penisola Iberica. Probabilmente lo stesso sistema depressionario avanzerà ulteriormente verso oriente interessando in maniera più diretta l’Italia dalla seconda metà della prossima settimana con rovesci e temporali al centro nord già da giovedì 7 giugno ma più frequenti ed intensi tra venerdì 8 e domenica 10 giugno".