Meteo, le previsioni per il fine settimana: "Sole e temperature ancora in aumento"

Ancora caldo e temperature in aumento. Da domenica torneranno i temporali. Ecco le previsioni per il fine settimana del sito specializzato Umbria Meteo.

Venerdì 13 luglio "al mattino cielo sereno. Temperature minime in lieve aumento. Venti assenti o deboli sud occidentali. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli occidentali. In serata e durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli nord occidentali".

Sabato 14 luglio "al mattino cielo sereno. Temperature minime in lieve aumento. Venti assenti o deboli settentrionali. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli settentrionali. In serata e durante le ore notturne successive cielo sereno o poco nuvoloso. Venti assenti o deboli settentrionali".

Domenica 15 luglio, secondo l'ultimo aggiornamento Facebook di Umbria Meteo, "tornano le nubi con qualche locale rovescio più probabile a ridosso dell'Appennino".