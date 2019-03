Meteo, le previsioni: "Fine settimana primaverile in Umbria, poi tornerà la neve"

Le previsioni per il fine settimana stilate dal sito specializzato Umbria Meteo nell'ultimo editoriale: "Sull’Umbria, nella giornata di oggi (venerdì 8 marzo) non si andrà oltre a qualche addensamento ed isolata, breve pioggia sul sud della regione, migliora da nord tra il pomeriggio e la serata. Le temperature caleranno soprattutto durante la prossima notte con venti sud occidentali in attenuazione".



Durante il fine settimana "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con prevalenza di sole, qualche locale nebbia o leggera gelata al primo mattino, temperature miti, con massime spesso sopra i 15°C. Venti deboli o localmente moderati sud occidentali sabato 9, moderati o forti meridionali domenica 10 marzo".



Tra la serata di domenica 10 e la mattina lunedì 11 marzo, invece, "nuvolosità in aumento da ovest con qualche isolato piovasco, più probabile su ovest e nord della regione, mentre nel pomeriggio, con l’arrivo di aria più fredda, non si esclude qualche isolato rovescio, anche temporalesco, con cumulonembi in formazione soprattutto sull’Umbria centro meridionale. Dalla serata le precipitazioni si concentreranno in appennino, nevose inizialmente a quote medie ma probabilmente con quota neve in discesa fin sugli 800 metri. Martedì 12 marzo torna temporaneamente il sole ma con temperature sensibilmente più basse e venti settentrionali deboli o moderati".