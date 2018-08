Meteo, le previsioni in Umbria: "Temporali e crollo di dieci gradi delle temperature"

Pioggia e crollo delle temperature nel fine settimana. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria debole instabilità atmosferica pomeridiana oggi (23 agosto), con qualche locale rovescio od isolato temporale, temperature pressoché stazionari, domani venerdì 24 e sabato 25 agosto instabilità atmosferica in aumento con qualche rovescio o locale temporale che potrebbe interessare la nostra regione anche durante le ore notturne tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e prima mattinata di domenica 26 agosto".



E ancora: "Poi si attiverà una fresca tramontana ed assisteremo ad un miglioramento atmosferico abbastanza veloce. Temperature in calo, tra domani venerdì 24 e domenica 26 agosto anche di 10 gradi. Venti inizialmente da deboli a moderati sud occidentali, poi da domenica 26 agosto moderati nord orientali".

Poi tutto cambierà: "Successivamente, tra lunedì 27 e martedì 28 agosto prevalenza di sole, tramontana in attenuazione abbastanza rapida e temperature in altrettanto rapido aumento, non fin sui valori attuali ma poco sotto".