Meteo, le previsioni: neve fino ai 600 metri, pioggia e gelate

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni per il week end per l'inizio settimana del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria nuvolosità in aumento dalle prossime ore pomeridiane, inizialmente soprattutto stratificazioni nuvolose poi, dalla tarda serata nubi progressivamente più consistenti ma le prime significative piogge arriveranno solo in tarda nottata, neve oltre i 1200 metri di quota".

E ancora: "La fase più intensa della perturbazione per la nostra regione arriverà domani mattina sabato 18 gennaio con piogge sparse, generalmente deboli o moderate ma sarà possibile anche qualche rovescio, quota neve in discesa fin sui 1000 metri di quota. Primo parziale miglioramento nel pomeriggio con schiarite da ovest, nubi e residue precipitazioni in Appennino".

Le precipitazioni, spiegano da Umbria Meteo, "probabilmente in serata cesseranno anche in Appennino ma torneranno, da nord est, durante le ore notturne successive ed insisteranno in maniera sparsa ed intermittente per gran parte della giornata di domenica 19 gennaio mentre sull’Umbria centro occidentale solo viavai di nubi e tramontana, quota neve in discesa fin sui 600 metri di quota entro la serata".

Lunedì 20 gennaio "probabilmente giornata simile a quella precedente ma con temperature più basse" mentre da martedì 21 gennaio "il miglioramento diverrà maggiormente apprezzabile con ampie schiarite e rasserenamenti", mercoledì 22 gennaio "sereno o poco nuvoloso con gelate nelle valli e venti deboli o temporaneamente moderati orientali".