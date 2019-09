Meteo, le previsioni: ancora estate, sole e temperature sopra i 30 gradi

Ancora estate. "L’Italia - spiega Umbria Meteo nell'ultima news - sotto l’anticiclone per almeno 10 giorni, clima estivo, sole e temperature anche sopra 30 gradi".

Ecco le previsioni per i prossimi giorni. Ancora il sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria avremo cielo sereno o poco nuvoloso almeno fino a domenica 15 settembre con clima estivo, temperature in progressivo aumento, probabilmente durante il prossimo fine settimana registreremo valori massimi tra i 30°C ed i 34°C".

Al mattino, sottolinea il sito specializzato, "farà ancora fresco, generalmente valori minimi compresi tra I 14°C ed i 18°C, le notti iniziano ad essere lunghe. Ventilazione inizialmente debole o moderata nord orientale poi sud orientale ma non prima di domenica 15 settembre".

E ancora: "Tra lunedì 18 e mercoledì 20 settembre - spiega Umbria Meteo nell'ultima news - assisteremo ad un tentativo di sblocco della situazione ma, ad oggi, le probabilità che vada in porto sono poche. Il fronte freddo in discesa dal nord Europa probabilmente seguirà una traiettoria abbastanza orientale interessando direttamente solo l’est Europa, sull’Italia, forse, solo un refolo di aria più fresca con conseguente lieve calo termico, nell’ordine dei 2°C o 3°C, per il resto il clima anticiclonico potrebbe continuare fino al 23 o 24 settembre".