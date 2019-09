Meteo, le previsioni per il fine settimana: ancora temporali, dall'11 settembre altro peggioramento

Aggiornamento via Facebook di Umbria Meteo: ecco le previsioni per il fine settimana. Come spiega il sito specializzato nel post "le due perturbazioni atlantiche in transito sull'Italia durante le prossime 72 ore seguiranno una traiettoria più settentrionale colpendo pienamente il nord Italia con temporali anche forti ma riducendo le precipitazioni attese al centro, Umbria compresa. Sulla nostra regione oggi poche precipitazioni, possibili soprattutto in Altotevere ed in particolare lungo l'Appennino. Confermato invece il generale calo termico, anche 5°/6°C nelle prossime 24 ore, avvertibile soprattutto domani".

Sabato 7 settembre, scrive Umbria Meteo, "giornata un po' meno soleggiata del previsto con qualche possibilità in più di avere locali rovesci ed isolati temporali lungo l'Appennino. In realtà qualche piccola possibilità c'è anche per le zone più occidentali ma sarà veramente minima".

Domenica 8 settembre, invece, "nubi, rovesci sparsi e locali temporali dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio sull'Umbria centro settentrionale ed in Appennino, molto basso il rischio sul resto della regione, tra ternano, tuderte ed orvietano. Temperature senza variazioni di rilievo".

E ancora: "Ad oggi confermato il più intenso peggioramento atmosferico della terza perturbazione, da martedì 10 con precipitazioni soprattutto da mercoledì 11 settembre. Qui di seguito l'immagine satellitare delle ore 9.15 con ben evidenti le precipitazioni temporalesche che già interessano il nord, la Toscana centro settentrionale, la Romagna e le coste marchigiane centro settentrionali".