Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni del tempo della Protezione Civile per il 7 e l'8 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 7 gennaio "cielo sereno con transito di nubi alte e stratificate. Foschie e banchi di nebbia nei fondovalle durante la notte e nelle prime ore del mattino. Venti deboli di direzione variabile. Temperature minime in lieve calo con diffuse forti gelate nei fondovalle; massime stazionarie o in lieve calo in pianura, ma in sensibile aumento in montagna".

Mercoledì 8 gennaio "cielo in prevalenza sereno. Venti deboli o localmente moderati da nord-est con forti raffiche sui rilievi più alti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie in pianura e in lieve calo in montagna".