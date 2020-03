Meteo, le previsioni della Protezione Civile: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 4 e 5 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 4 marzo, spiega la Protezione Civile, "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con tendenza a schiarite dal pomeriggio-sera. Venti deboli da nord con temporanee raffiche sulle zone settentrionali. Temperature minime in sensibile calo, massime pressoché stazionarie".

Giovedì 5 marzo "cielo in mattinata sereno; dal pomeriggio coperto. Deboli piogge in serata sulle zone più occidentali della regione. Venti deboli meridionali, in rinforzo dal pomeriggio fino a moderati con locali forti raffiche. Temperature minime in calo e massime in aumento".