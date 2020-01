Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per lunedì 27 e martedì 28 gennaio pubblicate dal sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 27 gennaio "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità in aumento in serata a partire da ovest. Non escluse isolate precipitazioni. Venti deboli da sud e temperature stazionarie o in lieve calo le minime".

Martedì 28 gennaio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di locali piogge, in particolare sul centro-sud della regione. Venti da sud, sud-ovest deboli-moderati con rinforzi sui rilievi e temperature: in aumento, soprattutto le minime".