Meteo, le previsioni per il fine settimana: che tempo farà in Umbria

Ecco le previsioni per l'ultimo fine settimana di settembre. Come spiega il sito specializzato Umbria Meteo "sull’Umbria cielo sereno o poco nuvoloso sia venerdì 27 settembre che domani sabato 28 settembre con qualche nebbia al mattino nelle valli, temperature massime comprese per lo più tra i 25°C ed i 29°C, venti deboli o moderati sud occidentali".



Domenica 29 e lunedì 30 settembre "qualche nube in più soprattutto il pomeriggio a ridosso dei rilievi montuosi, tant’è che le massime potranno calare di 1°C/2°C, temperature minime comprese tra i 14°C ed i 18°C".

Come spiega ancora Umbria Meteo "l’anticiclone atlantico è tornato ad espandersi sul bacino centro occidentale del mar Mediterraneo riportando, oggi venerdì 27 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio italiano, qualche nebbia e qualche banco di nubi basse presenti soprattutto al nord ovest".



Il mese di settembre, prosegue l'analisi di Umbria Meteo, "si appresta a chiudere per l’ennesimo anno consecutivo con temperature sopra media e precipitazioni irregolari sull’Umbria, in alcune aree del sud della regione sopra media ma in altre del nord sotto questo a causa di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, insomma, come abbiamo ripetuto più volte, un mese che oramai si può considerare estivo".

L’anticiclone "probabilmente garantirà condizioni atmosferiche stabili su gran parte d’Italia fino a fine mese, più in specifico nelle prossime 48 ore quindi avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud, nebbie di notte ed al primo mattino nei principali fondovalle del centro nord, qualche banco di nubi basse al nord ovest. Tra domenica 29 e lunedì 30 settembre intensificazione delle correnti umide sud occidentali con nuvolosità in lieve aumento, specie a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature in aumento. Venti deboli o moderati provenienti in prevalenza dai quadranti sud occidentali".