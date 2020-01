Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria? Ecco le previsioni della Protezione Civile. Sabato 25 gennaio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con maggiori addensamenti sull'Appennino. Piogge sparse di debole-moderata intensità, più probabili in mattinata". Venti "deboli da sud, moderati sui rilievi e temperature stazionarie o in lieve calo".