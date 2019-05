Meteo, ancora giorni di pioggia: le previsioni, cambia tutto nel fine settimana

Ancora pioggia, ma nel fine settimana cambia tutto. Ecco le previsioni di Umbria Meteo: "Sull’Umbria ancora 36 ore con piogge sparse, spesso a carattere di rovescio o temporale, più frequenti durante le ore pomeridiane e serali, specie lungo l’Appennino, temperature in calo soprattutto nella giornata di mercoledì 29 maggio quando transiterà sopra la nostra regione il nucleo di aria fredda proveniente dal nord Europa. Venti deboli o moderati, inizialmente sud occidentali poi settentrionali".



Giovedì 30 maggio "ancora presenza di nubi, specie durante le ore centrali della giornata e soprattutto lungo l’Appennino dove sarà ancora più probabile qualche locale, breve pioggia, dal tardo pomeriggio rasserenamenti in avanzamento da nord ovest. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento. Venti deboli o localmente moderati settentrionali".



Venerdì 31 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, al massimo qualche temporanea nebbia al primo mattino, venti deboli o moderati nord orientali, temperature minime in lieve calo, massime in aumento fin su valori compresi generalmente tra i 20°C ed i 24°C".

E ancora: "Sul'Umbria ancora prevalenza di sole durante l’intero prossimo fine settimana e probabilmente anche nei giorni successivi con venti deboli inizialmente settentrionali poi deboli variabili, domenica 2 giugno con temperature massime comprese tra 25°C e 30°C, martedì 4 giugno temperature anche 2°C superiori con umidità non su valori bassi a causa dei terreni ancora piuttosto umidi".