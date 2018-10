Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: che tempo farà in Umbria

Le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria cielo sereno o poco nuvoloso fino alla prima mattinata di domani giovedì 4 ottobre poi nuvolosità poco consistente in aumento a partire dal sud della regione, sarà comunque nuvolosità poco consistente non in grado di produrre precipitazioni significative. Temperature in aumento con venti deboli o moderati nord orientali".



Venerdì 5 ottobre "la nuvolosità si farà più consistente anche se non molto compatta, con il centro depressionario sulle coste orientali della Sardegna le correnti infatti diverranno sud orientali, ancora non molto favorevoli a precipitazioni abbondanti, avremo quindi solo qualche pioggia sparsa intervallata da temporanee, parziali schiarite".



Sabato 6 ottobre, "con il centro depressionario sulle coste toscane, le correnti si orienteranno da meridione, le nubi diverranno più intense e le precipitazioni, ancora a carattere sparso, potranno più facilmente assumere carattere di rovescio o temporale".



Domenica 7 ottobre "residue piogge possibili soprattutto al mattino, poi dal pomeriggio schiarite con venti che con l’allontanamento ad oriente del centro depressionario tenderanno a divenire settentrionali. Temperature minime in aumento, massime in moderato calo".