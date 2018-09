Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: nubi e pioggia, poi fine settimana estivo. Da lunedì cambia tutto

Le previsioni per i prossimi giorni di Umbria Meteo. Secondo l'ultimo aggiornamento Facebook del sito specializzato "ancora nubi e qualche pioggia nelle prossime 36/48 ore soprattutto sul sud dell'Umbria, poi fine settimana soleggiato con clima ancora estivo. Ad inizio della prossima settimana deciso calo termico, attualmente stimabile tra i 10°C ed i 12°C in 36/48 ore".

Giovedì 20 settembre al mattino "Cielo poco nuvoloso o nuvoloso sull’Umbria centro settentrionale, molte nubi con possibili locali piogge sull’Umbria meridionale. Nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature minime senza variazioni di rilievo. Venti assenti o deboli o moderati nord orientali". Nel pomeriggio "Cielo nuvoloso con addensamenti e locali piogge, spesso a carattere di rovescio o temporale, più probabili a ridosso dei rilievi montuosi, soprattutto sul sud ed ovest della regione. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli orientali". In serata "generale miglioramento con ampie schiarite e rasserenamenti da nord, durante le ore notturne successive cielo sereno o poco nuvoloso. Venti assenti o deboli orientali".

Venerdì 21 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità in lieve aumento dalla tarda mattinata a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature minime senza variazioni di rilievo. Venti assenti o deboli inizialmente orientali poi occidentali". Nel pomeriggio "cielo poco nuvoloso o nuvoloso con locali addensamenti e possibili isolate piogge, spesso a carattere di rovescio o temporale, sul sud ovest dell’Umbria. Temperature massime in aumento. Venti deboli occidentali". In serata "generale miglioramento con ampie schiarite e rasserenamenti da nord, durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli occidentali".