Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 7 e 8 dicembre. Come si legge sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria sabato 7 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con bassa probabilità di isolate e deboli piogge. Venti deboli da i quadranti meridionali con rinforzi sui crinali appenninici. Temperature minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie o in lieve aumento".

Domenica 8 dicembre, secondo le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria, "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. non si escludono isolate e deboli piogge. Venti deboli meridionali e temperature stazionarie".

Lunedì 9 dicembre, invece, "transito di una perturbazione associata a piogge sparse, martedì miglioramento".