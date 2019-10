Meteo, le previsioni: arriva l'autunno, temporali e calo delle temperature

"Un passo deciso nell’autunno, due perturbazioni nord atlantiche nella prima decade di ottobre, calo termico". Ecco le previsioni per i prossimi giorni redatte da Umbria Meteo.

Come spiega il sito specializzato "sull’Umbria mattinata del orimo ottobre con banchi di nubi basse e qualche nebbia, specie sui settori occidentali e settentrionali della regione, maggiore presenza di sole in Appennino ed Umbria sud orientale, temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo, venti deboli o moderati sud occidentali".



Mercoledì 2 ottobre, invece "molte nubi e piogge fin dal mattino, più frequenti ed intense durante le ore centrali della giornata, spesso a carattere di rovescio o temporale, migliora dalla serata".



Giovedì 3 ottobre "nubi e residue piogge al primo mattino, specie in Appennino, poi migliora con schiarite e rasserenamenti in avanzamento da nord ovest, in serata rasserena un po’ ovunque, venti moderati nord orientali". Temperature "in ulteriore calo, probabilmente le massime faticheranno a raggiungere i 20°C. Venerdì 4 ottobre sereno o poco nuvoloso con venti deboli settentrionali, temperature minime in calo, anche sotto i 5°C, massime in aumento fin sopra i 20°C".