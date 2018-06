Meteo, le previsioni in Umbria per i prossimi giorni: addio sole, torna il maltempo

Addio sole, torna il maltempo. Nuovo aggiornamento delle previsioni dalla pagina Facebook di Umbria Meteo: "Ultima giornata di sole pieno o comunque poche nubi per l'Umbria, da domani mercoledì 20 giugno torneranno nubi più consistenti in grado di produrre anche qualche pioggia".



E ancora: "Sarà comunque la giornata di venerdì 22 giugno quella peggiore in termini di nubi e precipitazioni, quando un corposo impulso di aria fredda in discesa dalla Scandinavia sulla penisola Balcanica sfiorerà le Alpi favorendo la formazione di un centro depressionario sopra l'Italia. Sull'Umbria le condizioni atmosferiche saranno instabili fin dalle ore centrali del giorno con correnti umide sud occidentali a livello del mare e nord occidentali in quota che favoriranno la formazione, qua e la, di cumulonembi con produzione di rovesci e temporali, anche intensi, specie quando raggiungeranno i rilievi montuosi appenninici nel loro movimento da nord ovest verso sud est. Condizioni atmosferiche perturbate sulle regioni adriatiche, specie su Romagna e Marche".



Temperature "in calo specie durante le precipitazioni e quando, tra il pomeriggio e la serata, i venti al suolo sud occidentali verranno sostituiti da venti più freschi nord orientali. Notizie, invece, positive, almeno attualmente, per il prossimo fine settimana, transitato il nucleo di aria fredda dovrebbero attivarsi, a tutte le quote atmosferiche, correnti settentrionali ben più asciutte e stabili, quindi sole, anche se con temperature più basse, anche di 5°C, rispetto ai giorni precedenti".