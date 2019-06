Meteo, le previsioni per il fine settimana: che tempo farà

Che tempo farà nel fine settimana? Ecco l'ultimo aggiornamento del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria giornata di venerdì 14 giugno che inizia con un gran sole e temperature in rapida salita, nel pomeriggio inizierà ad arrivare da ovest un po’ di nuvolaglia, generalmente velature, che comunque difficilmente riusciranno ad evitare che i valori massimi di temperatura non tocchino i 37°C/38°C a Terni, 35°C/36°C a Foligno, 34°C/35°C nel fondovalle di Perugia e 33°C/34°C a Città di Castello. In serata e durante le ore notturne successive potranno poi transitare dei banchi di nubi un po’ più consistenti in grado di scaricare qualche locale piovasco, con gocce contenenti sabbia, venti deboli meridionali e temperature notturne in aumento".



Sabato 15, Domenica 16 e lunedì 17 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso con transito di qualche velatura, venti prima sud occidental, poi occidental ed infine nord orientali, temperature in lieve/moderato ma costante calo, le massime circa 5°C in meno, rispetto ad oggi, entro lunedì 17 giugno".

Intanto il Ministero della Salute ha diramato un'allerta caldo per Perugia. Bollino rosso per venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno.