Meteo, le previsioni: "Sole e temperature in aumento nel fine settimana"

Le previsioni per il fine settimana del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria - si legge nell'ultima news - giovedì 10 ottobre cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino e nel primo pomeriggio con locali addensamenti e possibili isolati piovaschi o brevi rovesci, in seguito, nel corso del pomeriggio, progressivo miglioramento con cessazione delle precipitazioni, nubi in calo e rasserenamenti in avanzamento da nord ovest. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo, venti deboli occidentali tendenti a divenire settentrionali".



Venerdì 11 ottobre, invece, "cielo sereno o poco nuvoloso con temperature minime in calo e massime in aumento, venti deboli nord orientali".



Sabato 12 ottobre "ancora sereno o poco nuvoloso con nuvolaglia poco consistente in aumento dal pomeriggio, temperature in lieve aumento, venti deboli sud occidentali".



Domenica 13 ottobre "poco nuvoloso per il transito di nuvolaglia poco consistente, specie al mattino, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli sud occidentali".