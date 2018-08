Meteo, le previsioni per il fine settimana: forti temporali e calo delle temperature

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per il fine settimana: "Sull’Umbria nelle prossime ore nuvolaglia generalmente poco consistente prodotta dalle correnti umide sud occidentali prefrontali, saranno comunque possibili locali addensamenti cumuliformi nel pomeriggio in grado di produrre isolati rovesci, più probabili sul nord della regione ed a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature stazionarie od in lieve calo".



Domani, sabato primo settembre, "nubi in deciso aumento fin dal mattino ad iniziare dal nord dell’Umbria seguito dallo sviluppo di nubi cumuliformi che produrranno rovesci sparsi e locali temporali in estensione dal nord verso il sud della regione. Localmente i temporali potranno risultare anche di forte intensità. Temperature massime in calo, venti deboli o moderati sud occidentali".



Domenica 2 settembre "molte nubi e piogge sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sul centro sud della regione. Nel pomeriggio tendenza a lento miglioramento con prime locali schiarite possibili nel nord ovest della regione, in serata ulteriore generale miglioramento con tendenza a cessazione delle precipitazioni un po’ ovunque con nubi in calo e qualche schiarita. Temperature in ulteriore calo, venti deboli sud occidentali, dalla sera settentrionali".



Lunedì 3 settembre "cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con nubi più presenti nel pomeriggio quando potremo assistere a locali addensamenti cumuliformi in grado di produrre isolati rovesci, anche temporaleschi, più probabili a ridosso dell’Appennino e nel sud dell’Umbria. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati settentrionali".