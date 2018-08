Meteo, le previsioni in Umbria fino a Ferragosto: "Rischio di piogge e temporali"

Le previsioni meteo per i prossimi giorni. E per Ferragosto. "Sull’Umbria - spiega il sito specializzato Umbria Meteo - , tra il pomeriggio/sera odierno e domenica 12 agosto avremo nubi e qualche isolato rovescio pomeridiano, anche temporalesco, soprattutto in Appennino, prevalenza di sole al mattino e primo pomeriggio su tutta la regione, poi soprattutto sui settori centro occidentali dell’Umbria. Temperature stazionarie o in lieve calo".



Lunedì 13 agosto "lieve aumento dell’instabilità atmosferica tra il pomeriggio e la serata soprattutto in Appennino e nel nord dell’Umbria ma sarà comunque la giornata di martedì 14 agosto quella in cui nubi, rovesci e temporali interesseranno gran parte della regione, specie nel pomeriggio, attenuandosi solo in serata".



Mercoledì 15 agosto "probabile presenza di nubi fin dal mattino con qualche locale pioggia, anche a carattere di rovescio o temporale, nel pomeriggio poi, potremmo assistere all’attivazione di venti freschi settentrionali, sintomo dell’inizio di un generale miglioramento atmosferico con schiarite in avanzamento da nord. Mercoledì 15 agosto dovrebbe anche essere la giornata più fresca".