Meteo, le previsioni: temperature primaverili, poi crollo di 15 gradi

Montagne russe. Temperature primaverili, poi il crollo. Ecco le previsioni di Umbria Meteo per la prima settimana di febbraio: "Sull’Umbria inizio mattinata del 3 febbraio con molte nubi e qualche locale pioviggine, poi nel corso della mattinata nubi in calo e prime schiarite. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, ampi rasserenamenti in avanzamento da sud ovest. Temperature in aumento, specie le massime che potranno salire su valori compresi tra i 15°C ed i 20°C, venti deboli o moderati sud occidentali".

La giornata di martedì 4 febbraio "inizierà con nuvolosità irregolare, schiarite alternate a nubi generalmente poco consistenti. Nel pomeriggio ed in serata formazione di nubi più consistenti con qualche locale pioggia, nevicate in Appennino con quota neve in rapida discesa, fin sui 1000 metri in serata".

Mercoledì 5 febbraio "nubi più intense e precipitazioni con centrate in appennino, nevose fino a quote basse, sull’Umbria centro occidentale poche nubi al mattino, poi di nuovo in aumento, ancora in calo dalla serata ma senza precipitazioni significative. Temperature in deciso calo con venti moderati o forti nord orientali".

Giovedì 6 febbraio "nubi con locali addensamenti e residue precipitazioni in appennino, nevose fino a quote basse, poco nuvoloso o nuvoloso sul resto dell’Umbria, nubi in calo con cessazione delle precipitazioni ed ampi rasserenamenti da ovest, tra il pomeriggio e la serata. Temperature in ulteriore lieve calo, inferiori alle medie del periodo".

Venerdì 7 febbraio "inizialmente poche nubi, concentrate soprattutto nel sud dell’Umbria, poi nuvolosità in aumento da ovest ma senza precipitazioni, temperature in rialzo".