Meteo, le previsioni in Umbria per domenica e lunedì: il bollettino

Le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Oggi - si legge in un aggiornamento Facebook - la giornata più piovosa con piogge sparse generalmente di debole o localmente moderata intensità, domani domenica 7 ottobre ancora nubi ma meno piogge e soprattutto prime significative schiarite soprattutto nel pomeriggio. Lunedì 8 ottobre giornata soleggiata. Temperature massime in calo oggi, in aumento da domani".

Ecco il bollettino meteo. Domenica 7 ottobre al mattino "cielo da nuvoloso o molto nuvoloso con locali addensamenti e possibili isolate piogge, anche a carattere di rovescio, più probabili sull’Umbria occidentale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli sud occidentali". Nel pomeriggio "cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate a locali addensamenti e possibili isolate piogge, più probabili sull’Umbria occidentale. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli meridionali".

In serata "tendenza a miglioramento con possibili schiarite più ampie, durante le ore notturne successive cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza a ulteriore calo delle nubi con ampie schiarite. Venti deboli meridionali".

Lunedì 8 ottobre al mattino "cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli sud orientali". Nel pomeriggio "cielo poco nuvoloso o nuvoloso. Temperature massime in aumento. Venti deboli sud orientali". In serata e durante le ore notturne "cielo poco nuvoloso. Venti assenti o deboli sud orientali".