Meteo, le previsioni per Capodanno: che tempo farà

Le previsioni per Capodanno stilate dal sito specializzato Umbria Meteo: "Domenica 30 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso con locali gelate e qualche nebbia nei fondovalle".



Lunedì 31 dicembre "molte nubi in Appennino con isolate, deboli nevicate fino a quote medio basse, poco nuvoloso o nuvoloso sul resto della regione, temperature in generale calo, venti deboli o moderati settentrionali".

