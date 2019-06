Il giorno di fuoco è arrivato: "Temperature fino a 40 gradi", le previsioni per il fine settimana

"Oggi la giornata più calda, domani venerdì 28 giugno nubi e possibili isolate piogge, fine settimana sole e calo termico". Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per il fine settimana.

Ma intanto il giorno di fuoco è arrivato: "Sull’Umbria giovedì 27 giugno gran sole con temperature massime comprese tra i 34°C dei centri urbani appenninici fino ai 40°C possibili a Terni".

Intanto, secondo l'allerta del Ministero della Salute, Perugia il 27 giugno è da bollino rosso.

Le previsioni per il fine settimana

Venerdì 28 giugno "farà un po’ più caldo al mattino per la probabile presenza di nuvolaglia ma le temperature massime potranno calare leggermente, soprattutto nelle aree interessate dalla formazione, nel pomeriggio, di nubi cumuliformi, ci riferiamo in particolare al sud della nostra regione, lungo il confine con reatino e viterbese dove saranno possibili isolati rovesci anche temporaleschi, migliora poi in serata".



Sabato 29 e domenica 30 giugno "ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in calo, probabilmente torneremo su valori massimi compresi tra 31°C e 36°C. Venti deboli o moderati ancora nord orientali".