Meteo, le previsioni della Protezione Civile per martedì 8 e mercoledì 9 ottobre

Ecco le previsioni della Protezione Civile per martedì 8 e mercoledì 9 ottobre. Come si legge nel sito del Centro funzionale della Protezione Civile dell'Umbria martedì 8 ottobre "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti moderati da nord-est con locali rinforzi". Per quanto riguarda le temperature, "minime in calo e massime stazionarie".

Mercoledì 9 ottobre, spiega ancora la Protezione Civile, "cielo parzialmente nuvoloso, con venti deboli o moderati meridionali". Per quanto riguarda le temperature, "minime in ulteriore lieve calo, massime in lieve aumento".