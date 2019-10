Meteo, le previsioni della Protezione Civile per lunedì 7 e martedì 8 ottobre

Ecco le previsioni della Protezione Civile per lunedì 7 e martedì 8 ottobre. Come si legge nel sito del Centro funzionale della Protezione Civile dell'Umbria il 7 ottobre "cielo molto nuvoloso con precipitazioni, in prevalenza di debole-moderata intensità, tra la notte e la mattina. Attenuazione della nuvolosità già dalla tarda mattinata con residui addensamenti, anche compatti, sulle zone appenniniche. Sereno o poco nuvoloso in serata".

Venti "in rinforzo di Grecale. Dalla tarda mattinata moderati con forti raffiche. Forti sui rilievi più alti con raffiche di burrasca". Temperature "minime in aumento, soprattutto nei fondovalle; massime in sensibile diminuzione".

Martedì 8 ottobre, invece, "cielo prevalentemente sereno, salvo residua nuvolosità mattutina di tipo basso sui crinali appenninici". Venti "deboli-moderati di Grecale, in attenuazione". Temperature "minime in lieve calo, massime in lieve aumento".