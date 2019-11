Meteo, le previsioni per il fine settimana: ancora temporali e neve sull'Appennino

Temporali e neve sulle montagne. Ecco le previsioni per il fine settimana: "Sull’Umbria - scrive il sito specializzato Umbria Meteo - giovedì 7 novembre poche nubi fino al tardo pomeriggio, nebbie nelle valli che tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata permettendo la comparsa di un po’ di sole. Nubi di nuovo in aumento, da ovest, a partire dalla serata".

Durante le prime ore di venerdì 8 novembre, spiega ancora Umbria Meteo, "cielo coperto e prime piogge sull’Umbria che s’intensificheranno nel corso della mattinata, le piogge proseguiranno frequenti fino a sera, spesso a carattere di rovescio e non si esclude qualche fenomeno temporalesco specie sull’Umbria occidentale, migliora dalla serata con decisa attenuazione delle precipitazioni. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo, venti deboli o moderati meridionali".

Sabato 9 novembre "ancora molte nubi con locali piogge, anche a carattere di rovescio, più frequenti nel pomeriggio, temperature in calo e neve in Appennino che potrà scendere intorno ai 1400 metri di quota. Durante la serata e la notte seguente ancora molte nubi e locali piogge con fiocchi di neve fin sui 1200/1300 metri di quota, venti deboli meridionali".

La giornata di domenica 10 novembre "inizierà con un temporaneo miglioramento, probabilmente anche un po’ di sole, nebbie permettendo, dal pomeriggio peggiora con nubi e piogge in arrivo da ovest, precipitazioni che ci accompagneranno fino a lunedì 11 novembre. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento, venti deboli o moderati meridionali".