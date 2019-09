Meteo, le previsioni per il fine settimana: temporali e possibili grandinate

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana? Ecco le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni. Secondo quanto riportato nell'ultima news del sito specializzato "sull’Umbria nelle prossime ore ancora prevalenza di sole con temperature in aumento, venti deboli meridionali".

Poi si cambia. Ancora Umbria Meteo: "Venerdì 6 settembre nubi in aumento con prime piogge fin dal mattino, tra la tarda mattinata ed il pomeriggio rovesci sparsi e locali temporali, non si esclude che qualche fenomeno possa risultare intenso, parliamo quindi di possibili grandinate, piogge a carattere di nubifragio, raffiche di vento e numerosi fulmini. Migliora da ovest in serata, temperature minime in aumento e massime in calo, venti deboli inizalmente meridionali poi occidentali".



Sabato 7 settembre, prosegue Umbria Meteo, "giornata prevalentemente soleggiata con al massimo qualche addensamento ed isolato rovescio pomeridiano lungo l’Appennino. Temperature minime in calo e massime in aumento, venti deboli settentrionali".



Domenica 8 settembre, invece, "mattino inizialmente nuvoloso ma con nubi in aumento e prime locali piogge nel corso della mattinata, nel pomeriggio rovesci sparsie locali temporali, più probabili a ridosso dell’Appennino, migliora in serata. Temperature minime in lieve aumento, venti deboli inizialmente meridionali poi settentrionali".

Lunedì 9 settembre, conclude Umbria Meteo, "altra giornata soleggiata con temperature massime in lieve aumento e venti deboli settentrionali".