Meteo, le previsioni per il fine settimana: "Fresco e qualche pioggia, poi migliora"

"Fresco e qualche pioggia fino a meta’ della prossima settimana poi correnti occidentali e clima mite". Ecco le previsioni per il fine settimana. Come spiega il sito specializzato Umbria Meteo "sabato 5 ottobre giornata che inizierà con molte nubi e qualche locale, breve pioggia in trasferimento da nord a sud, migliora con schiarite e successivi rasserenamenti tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio ad iniziare dal nord della regione. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve aumento, venti deboli settentrionali".



Domenica 6 ottobre "la giornata che inizierà con il sole poi arriverà qualche nube, ma il vero aumento della nuvolosità inizierà dalla serata con possibili isolate piogge, temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni di rilievo, venti deboli o moderati orientali".



Lunedì 7 ottobre "molte nubi con locali piogge al mattino, più probabili lungo l’Appennino e sull’Umbria centro meridionale, poi dal pomeriggio progressivo miglioramento atmosferico. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo, venti orientali in intensificazione".



Martedì 8 ottobre "cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, venti moderati nord orientali in attenuazione".