Meteo, le previsioni per la settimana: "Pioggia e perturbazioni in sequenza, temperature giù"

Che tempo farà? Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria avremo un po’ di sole oggi lunedì 4 ed anche giovedì 7 novembre, per il resto nubi e piogge, specie tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di domani martedì 5 novembre poi ancora nel pomeriggio/sera di venerdì 8 novembre, le due fasi perturbate in generale più intense".

E ancora: "Temperature in lieve aumento oggi lunedì 4, in moderato calo mercoledì 6 ed in ulteriore calo sabato 9 novembre quando potremo avere valori anche sotto media. Attenzione ai venti sud occidentali in intensificazione, da moderati a forti, tra il pomeriggio odierno e quello di domani martedì 5 novembre".

Secondo l'analisi del sito specializzato "nei primi tre giorni del mese appena iniziato, tenendo conto di medie mensili che per novembre vanno dagli 85 ai 100 mm, sono caduti già 45/50 mm a Perugia e Città di Castello, 35/40 mm a Terni, 30/35 mm a Foligno ma anche 60 mm a Spoleto, 40 mm a Gualdo Tadino, 30/35 mm sul Trasimeno". E non è finita qui: "D domani martedì 5 a venerdì 15 novembre sono attesi altri 5 impulsi perturbati più o meno intensi".