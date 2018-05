Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: "Piogge e temporali, weekend con sole e caldo"

Che tempo farà? Ecco le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni. Ancora diverse giornata di piogge e temporali, poi caldo e sole nel week end.





Le previsioni giorno per giorno: “Sull’Umbria la giornata odierna è iniziata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma scarse precipitazioni, le nubi comunque tenderanno ad aumentare ulteriormente ma soprattutto assumeranno una maggiore consistenza ed inizieranno a scaricare qua e la rovesci, anche temporaleschi. Il pomeriggio odierno sarà caratterizzato dalla presenza di molte nubi con rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti a ridosso dei rilievi montuosi, con possibili grandinate. In serata generale miglioramento con tendenza a cessazione delle precipitazioni e nubi in calo, schiarite e rasserenamenti durante le ore notturne successive ma anche formazione di nebbie nelle valli. Ventilazione generalmente scarsa con temporanee raffiche durante i temporali, temperature massime in calo”.



Domani giovedì 31 maggio “mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso e temporanee nebbie, nubi in aumento nel pomeriggio con qualche locale rovescio, anche temporalesco, più probabile in Appennino”.



Venerdì primo giugno “cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata con qualche nube in più nel pomeriggio in Appennino ma scarso rischio precipitazioni, temperature massime in aumento, venti deboli provenienti in prevalenza dai quadranti nord occidentali”.

E ancora: “Tra venerdì 1 e sabato 2 giugno ulteriore miglioramento atmosferico con solo qualche residua, isolata precipitazione pomeridiana sull’Appennino centro meridionale ed Alpi centro orientali. Nel fine settimana è atteso un temporaneo consolidamento della circolazione anticiclonica sopra l’Italia con garanzia di cielo sereno o poco nuvoloso, scarsa ventilazione e temperature fino a qualche grado superiori alle medie del periodo. Nuovo lento aumento dell’instabilità atmosferica, prevalentemente pomeridiana, durante la prima metà della prossima settimana, ancora una volta a causa dell’avanzamento verso l’Italia di una circolazione depressionaria proveniente dalla penisola iberica”.