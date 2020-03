Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 3 e 4 marzo pubblicate dal sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Per oggi, martedì 3 marzo, è stata diramata un'allerta di livello giallo per 'rischio idrogeologico' nei territori dell'Ato Tevere e della fascia appenninica.

Martedì 3 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci intermittenti. Quota neve intorno ai 1000 metri (quote inferiori solo in concomitanza delle precipitazioni più intense). Venti moderati meridionali con forti raffiche, ma in attenuazione. Temperature massime in sensibile calo".

Mercoledì 4 marzo "cielo parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti ma tendenza a miglioramento. Residue precipitazioni nelle zone orientalo con neve oltre i 900-1000 metri. Venti moderati da nord, nord est e temperature stazionarie o in lieve calo".