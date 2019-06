Meteo, le previsioni per lunedì 3 giugno e martedì 4 giugno: che tempo farà in Umbria

Il bollettino di Umbria Meteo per l'inizio della prossima settimana: "Lunedì 3 giugno confermata una debole instabilità atmosferica più generalizzata durante le ore centrali del giorno quando, specie sui settori occidentali e meridionali dell'Umbria, potremo avere isolati rovesci anche temporaleschi. Temperature in ulteriore, lieve aumento, venti deboli settentrionali".

Le previsoni meteo per lunedì 3 giugno

Lunedì 3 giugno, spiega il sito specializzato, "al mattino sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità in aumento sull’ovest e sud dell’Umbria in tarda mattinata. Temperature minime in lieve aumento. Venti deboli settentrionali". Nel pomeriggio "cielo nuvoloso con nubi più presenti e locali addensamenti sull’Umbria occidentale e meridionali dove saranno possibili isolati rovesci, anche temporaleschi. Temperature massime in aumento. Venti deboli settentrionali". In serata e durante le ore notturne "nuvolosità in generale calo con ampi rasserenamenti. Venti assenti o deboli settentrionali".

