Meteo, le previsioni fino all'Epifania: che tempo farà

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo fino all'Epifania: "Sull’Umbria sereno nelle prossime ore mattutine, poi tra il pomeriggio e sera odierno e la giornata di domani venerdì 3 gennaio, transito di velature o nuvolosità comunque poco consistente".

E ancora: "Banchi di nubi medio basse e nebbie in formazione tra la serata di venerdì 3 e la mattinata di sabato 4 gennaio con possibili locali, brevi pioviggini, poi, dal pomeriggio di sabato, ancora ampi rasserenamenti".

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio "sereno o poco nuvoloso con qualche neve in più solo nell’area dei monti Sibillini ma scarso rischio precipitazioni. Temperature in lieve aumento nelle prossime 72 ore, prima le massime poi le minime, in calo tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Venti deboli inizialmente sud occidentali, da sabato 4 gennaio settentrionali poi nord orientali in intensificazione".

In l’Umbria, spiega ancora Umbria Meteo, "sembrano attenderci molte giornate di sole, con solo qualche temporaneo annuvolamento, senza precipitazioni significative, e gelate mattutine che nelle fasi più “calde” saranno confinate ai soli fondovalle. Stamattina temperature in aumento in quota, mentre nei fondovalle abbiamo ancora avuto delle gelate con temperature minime di -1°C/-3°C, in collina, solo 200/300 metri più in alto, le temperature minime hanno anche superato i +5°C, quindi forte inversione termica ed escursione termica di 7°C/8°C".