Meteo, le previsioni: primo assaggio d'autunno, temperature giù anche di dieci gradi

Primo assaggio d'autunno. Ecco le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Una vigorosa spallata dell'anticiclone nord atlantico devia il fronte artico più ad oriente, domani lunedì 24 settembre nubi con qualche locale, breve pioggia e calo termico, in Umbria, di circa 8°C/10°C rispetto ad oggi nei valori massimi".



Martedì 25 settembre "ancora fresco con sole e tramontana vivace, poi anticiclone, sole, venti in attenuazione e temperature in aumento".

Le previsioni giorno per giorno



Lunedì 24 settembre "al mattino cielo nuvoloso con locali addensamenti ed isolate piogge più probabili a ridosso dell’Appennino. Temperature minime senza variazioni di rilievo. Venti assenti o deboli settentrionali". Nel pomeriggio "cielo nuvoloso con locali addensamenti e possibili isolate piogge, più probabili in Appennino e sull’Umbria meridionale. Temperature massime in calo. Venti da deboli a moderati nord orientali, in intensificazione". In serata "migliora da nord con ampie schiarite e rasserenamenti, durante le ore notturne successive poco nuvoloso o nuvoloso. Venti moderati o forti nord orientali".

Martedì 25 settembre "al mattino cielo poco nuvoloso o nuvoloso. Temperature minime in lieve calo. Venti moderati o forti nord orientali. Nel pomeriggio "cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati nord orientali". In serata e durante le ore notturne successive "cielo sereno. Venti deboli o moderati nord orientali".