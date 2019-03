Meteo, le previsioni per il fine settimana: "E' primavera, week end con sole e temperature a 20 gradi"

Comincia la primavera in Umbria. Le previsioni per il fine settimana stilare dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria cielo sereno o poco nuvoloso da oggi (giovedì 21 marzo) fino a domenica 24 marzo, temperature in aumento fin su valori prossimi ai 20 gradi tra sabato 23 e domenica 24 marzo".



Poi c'è la questione vento: "Tramontana ancora vivace oggi e per gran parte della giornata di domani venerdì 22 marzo, poi in calo fino a cessare nella giornata di domenica 24 marzo".

Poi tutto cambierà: "Lunedì 25 marzo l’anticiclone si ritirerà verso occidente con massimi di pressione ad ovest dell’Inghilterra, contemporaneamente un vasto vortice depressionario artico scenderà verso sud transitando sulla Scandinavia diretto poi sui paesi baltici e sull’Europa orientale. Durante questo tragitto piloterà un fronte freddo seguito da aria fredda artica verso le regioni alpine, interessando l’Italia tra martedì 26 e giovedì 28 marzo".