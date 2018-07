Meteo, le previsioni in Umbria: "Ancora giorni di sole e caldo, temperature fino a 35 gradi"

Le previsioni per la settimana redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria cielo sereno o poco nuvoloso da oggi fino a sabato 21 luglio con temperature in aumento tanto che le massime entro venerdì 20 luglio dovrebbero attestarsi su valori in prevalenza compresi tra i 31°C ed i 35°C, con possibili punte poco superiori ai 35°C Terni".



Nel pomeriggio di sabato 21 luglio "venti moderati da sud ovest, più umidi, porteranno alla formazione di un po’ di nubi ma il rischio precipitazioni, ad oggi, sembra piuttosto basso se non nullo, temperature stazionarie o in lieve calo".



Domenica 22 luglio "invece probabilmente avremo molte nubi fin dal mattino con piogge sparse che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Ancora molte nubi con rovesci sparsi e locali temporali nel pomeriggio, migliora da nord in serata. Temperature minime in aumento, massime in calo, anche sostanzioso. Venti generalmente deboli inizialmente occidentali poi settentrionali ma comunque potremo registrare delle raffiche durante i fenomeni temporaleschi più intensi".



Lunedì 23 luglio "poco nuvoloso o nuvoloso fin dal mattino sull’Umbria centro occidentale, molte nubi ma scarse precipitazioni in Appennino, venti deboli o moderati di tramontana. Ulteriore miglioramento in serata con rasserenamenti in avanzamento da nord ovest e venti in attenuazione".