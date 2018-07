Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: "Temporali e grandine, poi di nuovo sole"

Ecco le previsioni meteo per l'inizio settimana del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria la mattinata del 16 luglio inizierà all’insegna del sole e del cielo sereno o poco nuvoloso, poi assisteremo ad un aumento della nuvolosità da ovest. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con locali addensamenti ed isolati rovesci, anche temporaleschi, più probabili a ridosso dei rilievi montuosi. In serata ulteriore intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali. In qualche caso questi ultimi potranno risultare anche intensi con forti rovesci di pioggia e/o grandine, molti fulmini e raffiche di vento. Migliora da nord ovest durante le ore notturne seguenti. Temperature massime in lieve calo, venti deboli o moderati sud occidentali".



La giornata di domani martedì 17 luglio invece, "sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso o nuvoloso con qualche locale addensamento cumuliforme nel pomeriggio quando saranno possibili isolati rovesci, più probabili in Appennino. Temperature in ulteriore calo, venti deboli provenienti dai quadranti nord occidentali".



Mercoledì 18 e giovedì 19 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e venti deboli occidentali".