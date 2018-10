Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: "Due giorni di sole, poi tornerà la pioggia"

Le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni. Ecco che tempo farà in Umbria: "Sull’Umbria - scrive il sito specializzato - cielo sereno o poco nuvoloso fino alla prima mattinata di domani mercoledì 10 ottobre, poi amento delle nubi con possibili isolati rovesci temporaleschi prefrontali in Appennino nel pomeriggio di mercoledì 10 ottobre, deboli piogge sui settori occidentali della regione nella mattinata di giovedì 11 ottobre".



E ancora: "Altre piogge, intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale, tra il pomeriggio di giovedì 11 e la serata di venerdì 12 ottobre, poi migliorerà. Temperature minime in aumento e massime in calo. Sole e poche nubi sabato 13 ottobre con venti deboli nord orientali e temperature ancora sopra le medie del periodo".