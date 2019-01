Meteo, le previsioni: "Peggiora nelle prossime ore, temperature sottozero e nevicate a fondovalle"

Ecco le previsioni in Umbria per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Nelle ultime ore notturne - si legge nel bollettino meteo - registriamo spolverate nella parte nord dell’Altotevere (san Giustino Umbro), a Gualdo Tadino ed a Spoleto oltre che in Valnerina, qualche sfiocchettata anche a Città di Castello ed Assisi, comunque aree a ridosso dell’Appennino, attualmente miglioramento in corso con ampi rasserenamenti sull’Umbria centro occidentale e nubi in calo anche in appennino dove cade solo qualche fiocco, specie nell’area dei monti Sibillini".

Nelle prossime 24/36 ore, sottolinea Umbria Meteo, "avremo ancora una situazione molto simile a quella delle ultime 12 ore, un nuovo impulso di aria fredda è atteso transitare sui settori adriatici centro meridionali tra stasera e domattina con effetti del tutto simili all’impulso freddo della scorsa notte. Quindi sull’Umbria ancora qualche spolverata o poco più in Appennino e qualche sfiocchettamento che potrà spingersi anche poco più ad ovest".



Domani, venerdì 4 gennaio, "miglioramento già dalla mattinata. Temperature in calo, fin su valori circa 6°C sotto le medie del periodo, venti deboli o moderati settentrionali".

Sull’Umbria "sabato 5 gennaio estese gelate mattutine, probabilmente registreremo le temperature più basse del periodo, lungo l’Appennino valori minimi compresi tra -6°C e -10°C. Nelle ore centrali della giornata con le deboli correnti sud occidentali assisteremo ad un aumento delle temperature limitato però dal transito di nuvolaglia poco consistente, nuovi rasserenamenti in serata".



Tra domenica 6 e martedì 8 gennaio, "probabilmente, sereno o poche nubi con venti deboli settentrionali e gelate mattutine". E ancora: "Probabile nuovo peggioramento atmosferico a carattere freddo da metà della prossima settimana".