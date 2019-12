Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni fino a Capodanno

Che tempo farà negli ultimi giorni del 2019? Come spiega Umbria Meteo "sull’Umbria fino alla serata di venerdì 27 dicembre rasserenamenti si alterneranno al transito di nuvolaglia poco consistente, poi dalla serata nubi un po’ più consistenti si addenseranno lungo l’Appennino portando un po’ di nevischio e qualche nevicata un po’ più consistente sui versanti marchigiani dei monti Sibillini. Inizialmente la quota neve sarà superiore ai 1000/1200 metri ma durante la prossima notte scenderà fin sui 600 metri".

Tra sabato 28 e domenica 29 dicembre "sereno o poco nubi sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino con addensamenti e deboli nevicate concentrate essenzialmente sui versanti marchigiani dei monti Sibillini. Temperature in calo e tramontana in intensificazione, valori termici sotto gli 0°C sono in medio/alta collina, montagna e nelle conche riparate dal vento".

Tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre "tramontana in attenuazione, diminuzione delle nubi anche in Appennino, temperature minime in calo con valori sottozero e gelate mentre le massime aumenteranno un po’, faticando comunque a salire sopra i 10°C".

Capodanno, invece, spiega ancora Umbria Meteo, "potrebbe essere caratterizzato da una maggiore presenza di nubi al centro nord, questo perché la discesa dall’Inghilterra di un piccolo impulso di aria fresca ed umida nord atlantica, in transito tra Baleari e Sardegna, diretto sull’Algeria, potrebbe attivare temporaneamente un flusso di correnti più umide sull’Italia centro settentrionale che, scorrendo sopra l’aria più fredda presente sugli strati d’aria prossimi al suolo, potrebbe favorire la formazione di nuvolosità anche estesa, ma senza precipitazioni significative. Dal 2 gennaio probabilmente tornerà l’alta pressione con prevalenza di sole almeno fino al 4 gennaio".