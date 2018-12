Meteo, le previsioni per Capodanno e i primi giorni di gennaio: aggiornamento

Le previsioni per Capodanno e i primi giorni di gennaio redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria oggi (31 dicembre) nuvolaglia poco consistente sui settori centro occidentali della regione, molte nubi in Appennino con qualche isolata precipitazioni fin verso la mezzanotte, nevosa fin sui 700/1000 metri di quota, venti da deboli a moderati settentrionali".



Domani martedì 1° gennaio "sereno o poco nuvoloso da mattino a sera con venti deboli o moderati nord orientali, dalla tarda serata poi ma ancor più durante le ore notturne successive, formazione di nebbie e banchi di nubi basse".



Anche la prima mattinata di mercoledì 2 gennaio "sarà caratterizzata dalla presenza di qualche nebbia e qualche banco di nubi basse con possibili isolati, brevi piovaschi o pioviggini. Dal pomeriggio, con l’irruzione di aria più fredda, schiarite anche ampie sull’Umbria centro occidentale, nubi in intensificazione invece in Appennino con locali precipitazioni in serata, inizialmente a quote collinari ma rapidamente in discesa fino a quote pianeggianti, di fondovalle". Tra giovedì 3 e la primissima mattinata di sabato 5 gennaio "avremo ancora venti freddi da nord est, molte nubi e precipitazioni intermittenti in Appennino, nevose fin sui fondovalle, mentre sull’Umbria centro occidentale nuvolosità irregolare con qualche locale addensamento in grado di produrre isolate occasioni per del nevischio ma nulla di significativo".