Meteo, arriva l'estate (e il caldo): le previsioni, che tempo farà in Umbria

Le previsioni di Umbria Meteo per la settimana dal 3 al 9 giugno. Secondo il sito specializzato "la giornata di lunedì 3 giugno inizia con un gran sole ma dalla seconda metà della settimana assisteremo allo sviluppo di nuvolosità, spesso cumuliforme, a ridosso dei rilievi montuosi con addensamenti nel pomeriggio che potranno produrre locali rovesci, anche temporaleschi. Migliora tra il tardo pomeriggio e la serata con cessazione delle piogge, nubi in calo ed ampi rasserenamenti".



Domani 4 giugno "giornata simile ma con instabilità più debole, quindi in generale meno nubi e isolati rovesci concentrati prevalentemente in Appennino, rasserena tra il tardo pomeriggio e la serata".



Tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno "prevalenza di sole con al massimo transito di qualche velatura o banco di nubi stratificate. Temperature in lieve aumento, probabilmente supereremo i 30°C sul ternano, valori massimi tra 27°C e 30°C sul resto della regione, venti deboli inizialmente settentrionali poi occidentali".

Sull’Umbria, tra venerdì 7 e domenica 9 giugno "prevalenza di sole con solo qualche temporaneo passaggio di banchi di nubi stratificate, temperature in aumento su valori oltre le medie del periodo con valori massimi che soprattutto da domenica 9 giugno potranno salire sopra i 35°C a Terni, 33°C a Foligno e Perugia".