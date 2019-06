Meteo, giorni roventi in arrivo: nuova ondata di caldo, picchi fino a 40 gradi

Ondata di caldo in arrivo. Secondo l'ultimo aggiornamento del sito specializzato Umbria Meteo "sull’Umbria cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera settimana, con qualche nube in più venerdì 28 giugno soprattutto sul sud dell’Umbria dove non è da escludere un veloce temporale di calore nel pomeriggio"

E ancora: "I due giorni più caldi saranno quelli di giovedì 27 e venerdì 28 giugno con valori massimi di temperatura che toccheranno probabilmente i 39°C/40°C a Terni, 37°C/38°C a Foligno, 36°C/37°C nel fondovalle di Perugia e 35°C/36°C a Città di Castello. L’umidità, tranne in casi specifici dovuti all’orografia del territorio, si manterrà su valori non elevate, anche grazie al prevalere di correnti nord orientali, di note quindi le temperature scenderanno notevolmente, quindi più o meno si andrà dai 21°C/23°C di Terni ai 18°C/20°C di Città di Castello".